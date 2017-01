Conversas de paz da Síria parecem condenadas após ataque matar dezenas em mercado

GENEBRA/BEIRUTE (Reuters) - As frágeis conversas de paz da Síria aparentemente azedaram de vez nesta terça-feira, depois que ataques aéreos mataram cerca de 40 pessoas em um mercado de vegetais lotado em território rebelde, com a oposição dizendo que a trégua em vigor acabou e que irá se manter longe da mesa de negociações por tempo indeterminado.

O ataque aéreo, acompanhado de combates intensos em outras áreas, parece deixar o vacilante cessar-fogo de seis semanas em frangalhos. A trégua foi mediada pelos Estados Unidos e pela Rússia para abrir caminho para as primeiras tratativas de paz com a presença das partes envolvidas no conflito iniciado há cinco anos.