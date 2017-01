Fluxo de imigrantes da Turquia para a Grécia está voltando a crescer, alerta OIM

GENEBRA (Reuters) - O número de imigrantes aportando na Grécia vindos da Turquia está começando a aumentar novamente, mostrando que os esforços para fechar a rota estão relevando limitações, alertou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta sexta-feira.

Cerca de 150 pessoas chegaram diariamente nos últimos três dias, ainda distante das cifras vistas um mês atrás, acrescentou a entidade, mas revelando um crescimento desde que a União Europeia fechou um acordo com a Turquia para reduzir esse fluxo.

"As chegadas à Grécia, que baixaram para literalmente zero alguns dias atrás, estão começando a voltar a crescer", disse o porta-voz da OIM, Joel Millman, durante um informe à imprensa em Genebra.

A Europa assinou um pacto com Ancara no mês passado para interditar a principal rota para o continente para mais de um milhão de pessoas, a maioria fugindo da guerra e da pobreza no Oriente Médio, na Ásia e na África.