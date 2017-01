Coreia do Norte fracassa em novo teste de míssil intermediário feito às pressas, diz Seul

Por Ju-min Park

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou o que parece ser um míssil de alcance intermediário nesta quinta-feira, mas o artefato caiu segundos após o lançamento de teste, informou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, no segundo fracasso do tipo às vésperas do congresso do partido governista na semana que vem.

A isolada Coreia do Norte vem realizando uma série de lançamentos de mísseis, em violação a resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), e testes de tecnologia militar antes do congresso do Partido dos Trabalhadores, que começa em 6 de maio, e aparentemente o disparo desta quinta-feira foi feito às pressas, de acordo com um especialista de defesa de Seul.

Uma autoridade do Ministério da Defesa sul-coreano disse à Reuters que o lançamento, ocorrido por volta das 6h40 do horário local nas proximidades de Wonsan, cidade da costa leste norte-coreana, parece ter sido de um míssil Musudan, que tem alcance de mais de 3 mil quilômetros.

"Eles estão com pressa para mostrar algo que deu certo, para cumprir o cronograma de um evento político, o congresso do partido", disse Yang Uk, pesquisador veterano do Fórum de Defesa e Segurança da Coreia e conselheiro de formulação de políticas da Marinha sul-coreana.

"Eles precisam ter sucesso, mas continuam fracassando. Não tiveram tempo suficiente para consertar ou modificar tecnicamente o sistema, simplesmente o dispararam porque estavam com pressa", afirmou.

O aparente fiasco desta quinta-feira marca mais um revés para o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un. Um lançamento de míssil semelhante realizado em 15 de abril, aniversário de seu avô e fundador da nação, Kim Il Sung, explodiu, o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos classificou como um fracasso "incendiário, catastrófico".

Alguns especialistas haviam previsto que a Coreia do Norte esperaria até descobrir o que deu errado no lançamento anterior do míssil Musudan antes de tentar novamente, um processo que poderia levar meses e um sinal de que o disparo desta quinta foi apressado.