Porto de Santos é reaberto para navios de cargas após 30 horas

SÃO PAULO (Reuters) - O canal de acesso ao porto de Santos foi reaberto no início da tarde, após cerca de 30 horas de interdição das entradas e saídas de navios devido ao mar agitado por uma ressaca, informaram entidades locais.

O fechamento ocorreu por volta das 7h da manhã de quarta-feira --a Codesp chegou a informar que o fechamento havia ocorrido no fim do dia-- e a reabertura foi autorizada pela Marinha após as 13:00 desta quinta.