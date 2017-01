Governo eleva IOF sobre compra de moeda estrangeira em espécie; prevê arrecadar R$2,4 bi

Segundo o coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli, a mudança buscou diminuir a diferença de tributação em relação a outros instrumentos para a compra de bens e serviços no exterior, como cartão de crédito, de débito ou pré-pago, que seguem com alíquota de 6,38 por cento.

No mesmo decreto que trouxe a mudança do tributo para compra de moeda estrangeira em espécie, o governo também explicitou que a migração feita por investidores estrangeiros de investimento direto no país para compra de ações em bolsa continua tendo alíquota zero de IOF.

O decreto determina ainda que o IOF será cobrado à alíquota de 1 por cento ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, sobre as operações compromissadas realizadas por instituições financeiras com debêntures emitidas por uma pessoa jurídica do mesmo grupo econômico. Continuação...