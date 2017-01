Governo eleva IOF para compra de dólares e prevê arrecadar R$1,4 bi neste ano

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O governo elevou nesta segunda-feira a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compra de moeda estrangeira em espécie, prevendo aumentar a arrecadação em 1,4 bilhão de reais só neste ano, um dia após ter anunciado reajustes no programa social Bolsa Família.

O imposto passa a 1,1 por cento, sobre 0,38 por cento, para compras feitas a partir de terça-feira, dia 3 de maio. Em 12 meses, a expectativa é de recolhimento de 2,377 bilhões de reais com a alteração, divulgou o Ministério da Fazenda.

A medida, que tornará mais cara a aquisição de dólares e outras moedas em espécie foi divulgada após, no domingo, a presidente Dilma Rousseff anunciar aumento para o Bolsa Família --em média de 9 por cento-- e da tabela do Imposto de Renda, em cinco por cento.

A presidente corre o risco de ser afastada de suas funções na próxima semana, quando o Senado pode aceitar seu afastamento temporário. Se isso ocorrer, o vice Michel Temer assume o comando do país, e já vem deixando claro que pretende fazer mudanças na política econômica do país.

Segundo o coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli, a mudança buscou diminuir a diferença de tributação em relação a outros instrumentos para a compra de bens e serviços no exterior, como cartão de crédito, de débito ou pré-pago, que seguem com alíquota do IOF em de 6,38 por cento.