Venda de carros e comerciais leves por dia útil no Brasil estabiliza em abril ante março

A média de vendas de veículos leves por dia útil em abril foi de 7,9 mil unidades, quase em linha com a média de março, que teve dois dias a mais de vendas que os 20 do mês passado.

"Gradativamente, sobre o mesmo período do ano passado, a queda nas vendas vem diminuindo, o resultado tende a ficar um pouco melhor a partir do segundo semestre. Com sorte 2017 vai ser igual a 2016", acrescentou.

Mais cedo, fonte do mercado com acesso a dados de emplacamentos afirmou que as vendas de carros e comerciais leves em abril caíram cerca de 9 por cento sobre março, para 157,9 mil unidades. Na comparação com abril de 2015, a queda foi de 25,5 por cento, ante recuo anual em janeiro de quase 39 por cento.