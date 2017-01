Famílias dos EUA sofrem com vício de adolescentes em celular, diz estudo

A maioria dos pais concordou, e 59 por cento dos que têm filhos de idades entre 12 e 18 anos dizem que eles não ficam sem seus celulares, de acordo com uma pesquisa com 1.240 pais e filhos realizada pela ONG Common Sense Media.

Os resultados do grupo sem fins lucrativos, que se concentra nos efeitos da mídia e da tecnologia nas crianças, ressaltaram a tensão que a relação com aparelhos eletroeletrônicos pode causar, chegando a atrapalhar a condução de automóveis, as lições de casa e atividades em grupo.