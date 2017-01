Rússia alerta para retaliação se Otan enviar mais tropas ao leste da Europa

MOSCOU (Reuters) - A Rússia vai adotar medidas retaliatórias se a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enviar quatro batalhões adicionais à Polônia e aos países bálticos, e irá reforçar seus flancos no oeste e no sul com três novas divisões até o final do ano de qualquer maneira, disseram autoridades.