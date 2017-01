Principal índice europeu tem queda pressionado por Dialog e BHP Billiton

Por Sudip Kar-Gupta e Danilo Masoni

LONDRES/MILÃO (Reuters) - As ações europeias recuaram nesta quarta-feira, com as perdas dos papéis da Dialog Semiconductor após o corte de sua perspectiva de receita e a queda da BHP Billiton após ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) no Brasil contra a empresa.

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 caiu 1,23 por cento, a 1.302 pontos, menor nível de fechamento em quase quatro semanas. O índice recuou 1,7 por cento na terça-feira.

Entretanto, as ações gregas contrariaram a tendência, subindo 1,1 por cento após o Morgan Stanley tomar posição altista quanto à dívida do governo do país e elevar a recomendação de quatro bancos para "outperform" em meio a esperanças de uma conclusão positiva da revisão do resgate a Grécia.

A Dialogic caiu 8,6 por cento após a fabricante de chips usados nos smartphones da Apple e da Samsung reduzir sua projeção de receita e divulgar tombo de 58 por cento em seu lucro operacional recorrente.

As ações de mineradoras também caíram com a fraqueza dos preços do cobre.

A BHP teve desempenho ainda pior da média do setor, recuando 5,8 por cento, após o MPF ingressar com uma ação civil pública contra a Samarco, suas donas, Vale e BHP Billiton, a União e Estados na qual pede reparação de danos com valor estimado em 155 bilhões de reais devido ao rompimento de barragem em Minas Gerais.

Um motivo para a queda nos preços dos metais tem sido a persistente preocupação com a desaceleração na China, segunda maior economia do mundo e principal consumidor global de metais.