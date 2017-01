Alibaba tem salto de receita, mas outras operações derrubam lucro

(Reuters) - A maior empresa de comércio eletrônico da China, Alibaba, afirmou nesta quinta-feira que as vendas do último trimestre subiram 39 por cento, mas o lucro recuou pela primeira vez diante de investimentos em negócios como entrega de comida.

Apesar disso, investidores elogiaram a alta na receita, que veio acima do esperado, o que fazia as ações da empresa nos Estados Unidos avançarem cerca de 4 por cento nesta tarde.

A afiliada Ant Financial Services, uma das jóias da coroa do fundador do grupo Jack Ma, teve prejuízo líquido no trimestre passado.