Republicano que preside Câmara diz não estar pronto para apoiar Trump

Numa declaração feita depois dos comentários de Ryan, Trump respondeu: “Eu não estou pronto para apoiar a pauta do presidente Ryan. Talvez no futuro nós possamos trabalhar juntos e cheguemos a um acordo sobre o que é melhor para o povo norte-americano”.

Outros republicanos avaliavam nesta semana se apoiariam Trump, que tem rejeitado a linha do partido sobre comércio e incomodado a liderança partidária com comentários ofensivos sobre mulheres e imigrantes. Nesta quinta-feira, Trump anunciou o responsável pelas finanças da sua campanha, em resposta aos questionamentos sobre o quão pronto ele estava para a corrida eleitoral.

"Suponha que Trump perca por muito. Você gostaria de ter estado do lado do capitão do Titanic, ou ser visto como alguém que estava implorando para o capitão prestar atenção nos icebergs?”, indagou Larry Sabato, diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia.