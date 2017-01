Democratas planejam deter avanço de Trump em cinturão industrial dos EUA

CLEVELAND/NOVA YORK (Reuters) - Já prevendo uma batalha com o provável candidato presidencial republicano Donald Trump, a candidata presidencial democrata favorita, Hillary Clinton, e seus aliados estão direcionando recursos a Estados norte-americanos como Ohio e Pensilvânia para tentar impedir Trump de conquistar terreno entre os eleitores da classe trabalhadora nestes locais.

Líderes trabalhistas, grupos progressistas e funcionários democratas disseram à Reuters em entrevistas que levam a sério o apelo do magnata junto à classe trabalhadora e que estão estudando métodos de resposta às suas promessas de criação empregos e negociação de acordos comerciais melhores.

O desejo de evitar que o pré-candidato republicano mais votado nas prévias conquiste o apoio de trabalhadores sindicalizados levou o Labor for Bernie, grupo organizado que apóia o rival de Hillary, Bernie Sanders, a ponderar seus próximos passos caso o senador de Vermont não conquiste a indicação de seu partido.

"Nossa tarefa pode muito bem ser fazer um esforço para buscar nossos membros (do sindicato trabalhista) que apóiam Trump e iniciar um diálogo importante", disse Rand Wilson, defensor ferrenho de Sanders e porta-voz do Labor for Bernie.