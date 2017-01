Brasil inverte rota tradicional e exporta diesel para Europa

Pelo menos duas cargas de 37 mil toneladas de diesel, nos petroleiros Torm Gunhild e MT Alexandros, navegaram nas últimas semanas do Brasil para a Europa, de acordo com dados de localização de navios da Reuters e comerciantes.

Comerciantes associaram o raro movimento ao cenário atual da economia brasileira, que tem lutado com um aprofundamento da recessão nos últimos anos. Sua produção econômica caiu 3,8 por cento em 2015 e deverá recuar no mesmo montante em 2016, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).