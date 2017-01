Itaú Unibanco e Microsoft fazem parceria para desenvolver empresas de tecnologia

Além de um investimento financeiro de valor não revelado no Cubo, plataforma de empreendedorismo tecnológico do banco em parceria com a Redpoint, a Microsoft vai oferecer estrutura da companhia para as startups do negócio. A estrutura inclui recursos de computação em nuvem gratuitos, assessoria técnica para expansão de negócios e um investimento indireto de até 120 mil dólares por projeto.