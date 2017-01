Mergulhadores encontram itens do Império Romano de 1.600 anos em Israel

CESAREIA, Israel (Reuters) - Arqueologistas em Israel recuperaram estátuas de bronze e milhares de moedas de um navio mercante que naufragou na costa do Mediterrâneo há 1.600 anos, durante o período Romano.

A Autoridade de Antiquidades de Israel (IAA, na sigla em inglês) informou que dois mergulhadores fizeram a descoberta há várias semanas no antigo porto de Cesareia, no leste do Mediterrâneo.