Sindicato mais rico dos EUA vai anunciar apoio a Hillary ou Sanders "em breve", diz chefe

DETROIT (Reuters) - O presidente do sindicato automotivo norte-americano United Auto Workers (UAW), Dennis Williams, disse nesta quinta-feira que a entidade irá anunciar seu apoio à pré-candidata presidencial democrata Hillary Clinton ou a seu rival dentro do partido Bernie Sanders "em breve", e pediu que os correligionários se unam em apoio ao eventual indicado da legenda.

Williams prometeu que o UAW, que é o sindicato mais rico dos Estados Unidos e tem mais de um milhão de membros em exercício e aposentados, entrará "com tudo" para dar força ao candidato democrata.

Ele não disse se o UAW irá endossar algum nome antes da primária do dia 7 de junho na Califórnia, mas afirmou que ele e líderes sindicais destacados podem decidir rapidamente por telefone quando chegar a hora de anunciar uma decisão.

Em uma pesquisa de opinião prévia com membros do UAW, 28 por cento preferiam Donald Trump, o provável candidato presidencial republicano para a eleição de novembro.

Williams contou que a sondagem foi feita em um momento no qual Trump falava em atrair empregos de volta aos EUA e antes de uma entrevista ao jornal Detroit News em agosto passado na qual disse que as montadoras do país deveriam transferir a produção de Michigan para Estados onde os salários podem ser reduzidos.