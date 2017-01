Gerdau vende produtora de aços especiais na Espanha por até 200 mi de euros

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau anunciou nesta sexta-feira acordo para venda de produtora de aços especiais na Espanha por até 200 milhões de euros, em meio a plano para se focar em empresas com maior rentabilidade.

A venda foi acertada com o grupo de investimentos Clerbil, formado por executivos locais da unidade vendida e pelo atual presidente-executivo da operação.

A Gerdau anunciou há alguns meses um plano para revisão de todas as suas operações, em meio à crise de excesso de capacidade produtiva global do setor siderúrgico que tem prejudicado grupos siderúrgicos no Brasil e em outros países.