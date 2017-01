Ryan Gosling e Russell Crowe interpretam "Dois Caras Legais" na Los Angeles dos anos 1970

LOS ANGELES (Reuters) - Filmes sobre Hollywood muitas vezes fazem referência ao glamour, ao brilho e à era de ouro do cinema, mas "Dois Caras Legais" mostra um reflexo muito diferente da Los Angeles do final dos anos 1970.

A visão de Los Angeles adotada por Black está no filme "Dois Caras Legais", que estreia nos Estados Unidos nesta sexta-feira. A comédia policialesca acompanha as peripécias bizarras e surreais de dois investigadores incompetentes, Holland (Ryan Gosling) e Jackson (Russell Crowe).

A dupla se conhece quando Jackson quebra o braço de Holland. Mesmo a contragosto, eles se juntam para solucionar um mistério cada vez maior a respeito de uma garota desaparecida que os coloca face a face com as indústrias pornográfica e automotiva.

Black disse que queria que o relacionamento de Crowe e Gosling refletisse um retrato mais adulto, acrescentando que "o gênero do detetive particular é composto mais por homens do que por garotos".