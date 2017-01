Murray e Wawrinka têm desafiantes tchecos pela frente em Roland Garros

PARIS (Reuters) - O tcheco Radek Stepanek, tenista mais velho da chave de simples, vai ter de exibir os truques que têm na manga na quadra Philippe Chatrier contra o número dois do mundo Andy Murray na segunda-feira, dia em que o Aberto da França deve começar de vez.

Stepanek, de 37 anos, apenas alguns meses mais velho que Ivo Karlovic, é um dos 51 tenistas com mais de 30 anos de idade na primeira rodada --um recorde na chave principal de um Grand Slam.

Murray, campeão do Masters de Roma, precisou de três sets para vencer Stepanek em Madri recentemente e sabe que terá de estar em grande forma contra um jogador que desafia a lógica do saibro ao atuar bastante na rede.

Wawrinka chegou a Paris apenas no fim do sábado depois de bater Marin Cilic e assegurar o título em Genebra, seu primeiro no saibro desde que superou Novak Djokovic na final de Roland Garros em 2015.