Irã não tem planos para congelar exportação de petróleo, diz autoridade antes de reunião da Opep

DUBAI (Reuters) - O Irã não tem planos para congelar o nível de sua produção de petróleo e as exportações, disse no domingo o ministro adjunto do Petróleo Rokneddin Javadi a uma agência de notícias iraniana, no momento em que o país tenta aumentar suas exportações aos patamares pré-sanções.

"Nas presentes circunstâncias, o governo e o Ministério do Petróleo não emitiram qualquer política ou plano para a National Iranian Oil Company (NIOC) para interromper o aumento da produção e exportação de petróleo", Javadi, que também preside a estatal NIOC, disse à agência de notícias do Irã, Mehr.

Uma reunião do grupo de exportadores da OPEP, incluindo o Irã, está prevista para 2 de junho. Os planos para um acordo entre produtores membros e não membros da OPEP para amparar os preços do petróleo por meio do congelamento de produção ruiu em abril, quando a Arábia Saudita exigiu que o Irã, seu principal rival de influência na região, participasse.

As exportações de petróleo do Irã foram fortemente reduzidas pelas sanções ocidentais e desde que caíram, em janeiro, o país está determinado a retomar suas exportações, tornando um compromisso com a Arábia Saudita praticamente impossível.