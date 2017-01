Relicitação de ativos da Abengoa deve elevar retorno, mas empresa pode travar processo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem dito que já trabalha para relicitar as linhas em construção da empresa, cujo atraso na conclusão pode gerar impactos para o sistema de transmissão de energia do país até 2020, segundo estudo do governo.

Antes de relicitar as linhas, a Aneel precisaria revogar as concessões atuais e pagar indenizações aos espanhóis por investimentos já feitos nos ativos. No entanto, multas a serem aplicadas por atrasos e pelo descumprimento dos contratos podem exceder esses valores e ainda deixar a Abengoa com dívidas junto à União.