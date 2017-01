Marinha da Itália relata cinco mortes após naufrágio na costa da Líbia

Por Steve Scherer

ROMA (Reuters) - Um grande barco pesqueiro de madeira superlotado de imigrantes naufragou na costa da Líbia, informou a Marinha da Itália nesta quarta-feira, e 562 pessoas foram resgatadas e cinco foram encontradas mortas.

Fotos mostram a embarcação azul adernando violentamente antes de virar, lançando imigrantes no mar. Alguns conseguiram subir no casco do barco de ponta-cabeça, e outros nadaram até botes salva-vidas ou rumo ao barco da Marinha.

Nadadores da Marinha também puxaram imigrantes com coletes salva-vidas para dentro de sua embarcação, de acordo com imagens da Marinha. Mulheres com lenços de cabeça e crianças estão entre os resgatados, mas não foram informados detalhes sobre a nacionalidade dos imigrantes.

O barco de patrulha da Marinha da Itália, batizado de Bettica, viu que o pesqueiro estava em dificuldades e se aproximou para entregar coletes, mas antes que pudesse iniciar um resgate o barco virou devido ao movimento súbito dos passageiros, disse um comunicado.

Vários botes de borracha motorizados estão sendo usados nas operações de resgate, e a fragata da Marinha Bergamini ativou um helicóptero.