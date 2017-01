Imagens de radar revelam que Marte está saindo de uma era glacial

O gelo de Marte começou a recuar há cerca de 370 mil anos, marcando o fim da última era glacial, de acordo com pesquisa publicada no periódico Science.

Cientistas podem agora usar as novas medidas de gelo em simulações por computadores para criar modelos mais precisos do clima de Marte, afirmou Isaac Smith, do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, em Colorado, nos Estados Unidos, que liderou o estudo.