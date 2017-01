Foto de bebê morto ressalta mais uma semana trágica no Mediterrâneo

Por Steve Scherer

ROMA (Reuters) - Uma foto de um bebê morto nos braços de um socorrista alemão foi distribuída nesta segunda-feira por uma organização humanitária com o objetivo de pressionar autoridades europeias a garantirem passagem segura a imigrantes diante do temor de que centenas deles tenham se afogado no mar Mediterrâneo na semana passada.

O corpo do bebê, que não parece ter mais de 1 ano, foi retirado do mar na sexta-feira depois do naufrágio de um barco de madeira. Quarenta e cinco corpos chegaram ao porto de Reggio Calabria, no sul da Itália, no domingo, a bordo de uma embarcação da Marinha italiana, que recolheu 135 sobreviventes do mesmo incidente.

A organização humanitária alemã Sea-Watch, que opera um barco de resgate no mar entre a Líbia e a Itália, distribuiu a imagem, feita por uma empresa de produção de mídia a bordo, que mostra um agente de resgate segurando o bebê como uma criança adormecida.

Em um email, o socorrista fotografado com o bebê, que se identificou como Martin, mas não quis que seu sobrenome fosse publicado, disse ter visto o bebê na água "como um boneco, com os braços esticados".

"Peguei o bebê pelo antebraço e puxei seu corpinho para os meus braços na mesma hora para protegê-lo... os braços dele, com aqueles dedinhos, balançaram no ar, o sol bateu nos seus olhos, brilhantes, acolhedores, mas sem vida", disse.

Martin, que tem três filhos e que exerce a profissão de terapeuta musical, acrescentou: "Comecei a cantarolar para me confortar e para expressar de alguma maneira esse momento incompreensível, de cortar o coração. Só seis horas antes essa criança estava viva".

Como a foto do menino sírio Aylan, de 3 anos, jazendo sem vida em uma praia turca no ano passado, a imagem deu uma feição humana às mais de 8 mil pessoas que morreram no Mediterrâneo desde o início de 2014.