Navios petroleiros ficam no limbo por falta de pagamento da PDVSA

HOUSTON/LONDRES (Reuters) - Quatro navios petroleiros carregando mais de 2 milhões de barris de petróleo estão parados no mar e não podem ser descarregados em um terminal no Caribe porque a venezuelana PDVSA não pagou até agora sua fornecedora BP, de acordo com duas fontes e dados de rastreamento de navios da Thomson Reuters.

As cargas são partes de uma licitação da estatal PDVSA, vencida em março pela BP e pela China Oil. O acordo era importar cerca de 8 milhões de barril de petróleo, para que então a Venezuela pudesse misturar seu petróleo extra pesado e alimentar suas refinarias no Caribe.

O aperto de caixa da PDVSA, que também afetou suas importações de petróleo no fim do ano passado, se somou a uma fila de navios ao redor dos portos da Venezuela desde março devido ao mal funcionamento de um equipamento no porto de Jose, principal terminal de petróleo do país.