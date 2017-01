Astronautas exploram interior de novo módulo inflável da Estação Espacial pela 1ª vez

CABO CANAVERAL (Reuters) - Astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional flutuaram nesta segunda-feira dentro de um módulo inflável experimental que testará uma opção mais barata e potencialmente mais segura para abrigar as tripulações em longas estadias no espaço, disse a Nasa.

Projetado e produzido pela empresa particular Bigelow Aerospace, o Beam é o primeiro habitat inflável que será testado com astronautas no espaço. A empresa sediada em Las Vegas anteriormente colocou no ar dois protótipos sem nome.