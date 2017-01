Simepar projeta geadas mais forte no Paraná; frio ameaça parte da safra de milho

SÃO PAULO (Reuters) - Previsões meteorológicas atualizadas nesta terça-feira indicam geadas mais fortes do que o esperado no Paraná, apontando riscos para cerca de metade das lavouras de milho do Estado, que estão em sua maioria em fase de frutificação.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), geadas de intensidades fraca a forte serão registradas na quarta-feira e quinta-feira no Estado, segundo produtor de milho do Brasil.

"A massa de ar frio possibilita que a umidade e a nebulosidade diminuam em todas as regiões provocando a formação de geadas...", afirmou o Simepar sobre a previsão para quarta-feira.

Na previsão divulgada na segunda-feira, havia indicações de geadas mais fracas para quarta-feira do que o projetado agora.

Áreas ao Sul do Estado terão as geadas mais fortes. Mas a região de Cascavel, importante produtora de milho, terá geradas moderadas, de acordo com o Simepar, ameaçando as lavouras do cereal.

Geadas moderadas também são projetadas para importantes áreas agrícolas de Castro e Ponta Grossa.

Londrina e Maringá, mais ao norte do Estado, terão geadas mais fracas.

Na avaliação do técnico de milho do Departamento de Economia Rural (Deral) Edmar Gervásio, geadas moderadas e fortes apresentam risco para o milho.