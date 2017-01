Um quarto da safra de milho do Paraná tem "risco moderado" de perdas por geada

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - Aproximadamente um quarto da área de milho do Paraná, segundo produtor do cereal no Brasil, apresenta "riscos moderados" de sofrer perdas pelas geadas previstas para quarta e quinta-feira, enquanto as lavouras de trigo e café do Estado devem escapar em sua maioria dos efeitos das temperaturas congelantes, segundo avaliações de especialistas.

"O risco maior está em 26 por cento da área do Estado, nas regiões oeste, centro e no sul", disse o técnico de milho do Departamento de Economia Rural (Deral) Edmar Gervásio.

Perdas na safra do Paraná teriam o potencial de sustentar os preços do milho, em um ano em que o Brasil já registrou quebra de colheita por seca no Centro-Oeste, principalmente, levando criadores de aves e suínos a lidarem com margens apertadas e custos elevados.

Cerca de 50 por cento do milho do Paraná --em fase de frutificação-- está suscetível a sofrer quebra de produtividade pelas geadas. Mas dessas áreas aproximadamente metade está situada em regiões onde as geadas serão mais fracas ou não ocorrerão.

"Em torno 1,2 milhão de hectares (estariam sujeitos a perdas), mas o risco maior está para 500 a 600 mil hectares, em um risco moderado", explicou Gervásio, do Deral, órgão do governo do Estado.

O Paraná semeou, ao todo, 2,2 milhões de hectares na atual temporada.

O Deral informou nesta terça-feira que 3 por cento da área já foi colhida e 45 por cento da safra está em maturação, livre dos efeitos do tempo frio.