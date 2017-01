Governo Temer tem 11,3% de avaliação positiva; 62,4% concordam com afastamento de Dilma, diz CNT/MDA

(Reuters) - O governo do presidente interino Michel Temer é avaliado de forma positiva por 11,3 por cento da população, enquanto 28 por cento avaliam a administração dele de forma negativa, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira.

A primeira pesquisa sobre o governo interino que assumiu em maio, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostrou ainda que 30,2 por cento dos entrevistados consideram o governo interino regular e um grande percentual, 30,5 por cento, não soube avaliar o governo do peemedebista.

O levantamento apontou também que 62,4 por cento dos entrevistados consideram correta a decisão do Senado de afastar a presidente Dilma Rousseff do cargo, ao passo que 33 por cento acreditam que ela não deveria ter sido afastada. Mostou ainda que 68,2 por cento acreditam que Dilma será cassada ao final do processo de impeachment, enquanto 25,3 por cento acreditam na volta da petista.