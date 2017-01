Segundo navio se juntará à equipe de busca da EgyptAir na sexta-feira

PARIS (Reuters) - Um segundo navio equipado com aparelhos de busca irá se juntar à procura pela caixa-preta e destroços do avião da EgytAir na sexta-feira, disse nesta quinta-feira o chefe da agência de investigação de acidentes aéreos da França.

Sem as duas caixas-pretas, a investigação liderada pelo Egito ainda está "muito longe" de entender o motivo da queda do voo 804 no Mediterrâneo em 19 de maio, que matou todas as 66 pessoas a bordo, disse Jouty a jornalistas em Paris.