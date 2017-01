Disparidade de leis e multas baixas podem fazer corrupção empresarial compensar, diz OCDE

PARIS (Reuters) - Em função de uma mistura de regras internacionalmente díspares e multas baixas em alguns países, a corrupção muitas vezes compensa para as empresas, mesmo quando são flagradas, afirmou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quinta-feira.

O centro de estudos intergovernamental disse que as punições por propina variam amplamente entre os 41 signatários de sua convenção anti-suborno, cujo objetivo é tornar as leis dos países desenvolvidos consistentes.

Alguns países têm uma multa máxima de meros 580 mil dólares, enquanto outros estabelecem limites de 10 milhões de dólares e oito não impõem limites, informou o Relatório de Perspectivas de Negócios e Finanças de 2016 da entidade sediada em Paris. Usando simulações com fluxo de caixa, a OCDE calculou que as penas máximas de 23 países não são altas o suficiente para afetar o retorno financeiro sobre investimentos envolvendo subornos.

"Às vezes as sanções são tão leves que, mesmo que as pessoas tenham 100 por cento de chance de serem pegas, elas ainda irão preferir pagar a multa e obter o benefício do ato de suborno", disse o secretário-geral da OCDE, José Ángel Gurria, em uma conferência.