Quanto mais me provocarem, mais corro risco de ser candidato, diz Lula

Segundo os organizadores, 100 mil pessoas participavam do ato na Paulista contra o presidente interino e pela volta da presidente afastada Dilma Rousseff. A Polícia Militar ainda não tinha divulgado uma estimativa do número de manifestantes.

Outros atos contra Temer também aconteciam em várias cidades do país, organizados por movimentos sociais e pelo PT. No Rio de Janeiro, segundo os organizadores, 15 mil pessoas participaram do protesto. A Polícia Militar fluminense não divulgou estimativas.

As declarações de Lula acontecem um dia depois de ir ao ar uma entrevista de Dilma em que ela defendeu uma consulta popular sobre novas eleições caso ela seja absolvida no processo de impeachment e retorne à Presidência. [nL1N1920AT]

Já nas simulações de segundo turno, Lula aparece atrás no cenário contra Marina da Silva (Rede), atrás do senador Aécio Neves (PSDB-MG), mas no limite do empate técnico, e à frente de Temer, também no limite do empate técnico. [nL1N19018L]