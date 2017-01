Jaguar Land Rover abre no Brasil 1a fábrica própria fora da Inglaterra

Por Costas Pitas

LONDRES (Reuters) - A montadora de carros de luxo Jaguar Land Rover (JLR) abre nesta terça-feira, no interior do Rio de Janeiro, a primeira fábrica própria fora da Inglaterra, como parte de um investimento anunciado antes que o mercado de veículos brasileiro afundasse em uma das piores crises vividas pelo setor.

A montadora controlada pela indiana Tata Motors une-se a rivais como BMW e Mercedes-Benz na abertura de unidades produtivas no Brasil, como forma de evitar a incidência de pesados impostos de importação e cumprir regras do regime automotivo do país.

A JLR anunciou o investimento de 240 milhões de libras (350 milhões de dólares) na unidade instalada em Itatiaia (RJ) em 2013, ao final de uma década de crescimento do mercado, que passou a sofrer nos anos seguintes quedas consecutivas de vendas diante da elevação de juros, queda na confiança dos consumidores e turbulências políticas.

Apesar da queda de quase 19 por cento prevista para as vendas de carros no Brasil este ano, para 2 milhões de unidades, a JLR afirma que suas vendas subiram 11 por cento nos primeiros cinco meses do ano.

"O setor premium tem mais ou menos mantido terreno, então a participação no total da indústria tem crescido e temos conseguindo manter nossa posição", disse o diretor do projeto brasileiro da JLR, Julian Hetherington, a jornalistas em Londres.

Dados de licenciamentos compilados pela associação de montadoras Anfavea, que normalmente mostram defasagem sobre dados de vendas a concessionários importadores, mostram uma queda de 4 por cento nas vendas da JLR de janeiro a maio no Brasil sobre um ano antes. Apesar disso, o número é melhor que a queda de 26 por cento nas vendas de veículos leves no país no período.

A Jaguar Land Rover abriu sua primeira fábrica não britânica na China em 2014, como parte de uma joint-venture com a chinesa Chery.

Na fábrica de Itatiaia, a JLR vai produzir os utilitários esportivos de luxo Land Rover Discovery Sport e Range Rover Evoque. A unidade tem capacidade para 24 mil veículos anuais, mas deverá produzir menos de 10 mil unidades neste ano.