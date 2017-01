Violência em briga por comida deixa mais um morto na Venezuela, diz parlamentar

"Foi tudo muito confuso. Houve saques simultâneos em partes diferentes de Cumana. Eles saquearam mais de 100 estabelecimentos", disse à Reuters da Assembleia Nacional, em Caracas, baseando suas informações em contato com seus apoiadores.

Não houve confirmação do governo do presidente Nicolás Maduro, embora vídeos e fotos em redes sociais que seriam de Cumana tenham mostrado tropas da Guarda Nacional em confronto com multidões, além de lojas danificadas.