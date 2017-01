Mineradoras ajudam índice europeu a interromper 5 dias de quedas, Zodiac sobe

LONDRES (Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira depois de cinco dias seguidos de quedas provocadas pelas preocupações com o referendo na próxima semana sobre a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia (UE), impulsionadas pela Zodiac Aerospace após dados animadores sobre resultados.

O índice FTSEurofirst 300 fechou com alta de 0,9 por cento, a 1.271 pontos. Ele havia caído para seu menor nível em quase quatro meses na terça-feira, e acumula perdas de cerca de 10 por cento até agora no ano.

As ações das mineradoras ficaram entre as de melhor desempenho, com a Anglo American e a Antofagasta com alta de mais de 6 por cento diante da alta dos preços dos metais.