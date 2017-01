ESTREIA-Curioso encontro entre Rei do Rock e polêmico ex-presidente dos EUA inspira hilário “Elvis & Nixon”

SÃO PAULO (Reuters) - Kevin Spacey sentado na cadeira do Salão Oval da Casa Branca pode não ser novidade, pois muitos já estão acostumados a vê-lo assim na pele do manipulador Frank Underwood em “House of Cards”.

Trocando a série da Netflix pelo novo filme de Liza Johnson, “Elvis & Nixon”, o ator continua no mesmo cenário, mas interpretando um tipo totalmente diferente: um dos presidentes norte-americanos mais retratados no cinema, o icônico – pelo seu jeito caricato pelos escândalos de corrupção – Richard Nixon.

O curioso é que, após tantas representações, só agora lança-se luz sobre um dos episódios mais inusitados de seu governo, que foi o seu encontro com o Rei do Rock, Elvis Presley, registrado apenas por uma foto.

Justamente a imagem mais requisitada no Arquivo Nacional dos EUA inspira o surreal e hilário “Elvis & Nixon”, longa que se dedica a imaginar a preparação, negociação e o conteúdo de tão intrigante conversa, ocorrida às vésperas do Natal de 1970.

O período marcado pela contracultura e os hippies, protestos de jovens contra a Guerra do Vietnã e pela luta pela igualdade das mulheres, além da popularização das drogas, mostrava pela TV um EUA em colapso para Elvis Presley, que resolveu que deveria fazer algo por seu país.

Se os coloridos créditos iniciais, em conjunto com uma atenciosa direção de arte posta ao lado do suingue das músicas setentistas na trilha ajudam a ambientar a época, o figurino extravagante pontuava a fase mais exagerada da persona do Rei, vivido aqui por Michael Shannon, quando a abundância de anéis em seus dedos se igualava a suas obsessões, como a de se tornar um agente federal disfarçado para combater o narcotráfico doméstico.

A fim de ganhar o distintivo especial, ele parte para Washington com a intenção de oferecer apoio ao presidente na luta contra o comunismo, o grande temor de ambos.

Para a tarefa, Presley conta com a ajuda do amigo de infância e ex-assistente Jerry Schilling (Alex Pettyfer), um dos vários “braços direitos” na trama, a exemplo dos personagens de Colin Hanks, Evan Peters e Johnny Knoxville que também ganham destaque em suas resignadas ações para agradar aos desejos e egos de seus patrões.