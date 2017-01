Venezuelano se declara culpado nos EUA em esquema de corrupção envolvendo estatal PDVA

Roberto Rincon, 55, se declarou culpado em tribunal federal em Houston de duas acusações, incluindo conspiração para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior sobre o seu papel em um esquema envolvendo funcionários da empresa PDVSA.

Rincon, que foi presidente Tradequip Serviços & Marine, sediada no Texas, foi preso em dezembro juntamente com outro executivo venezuelano, Abraham José Shiera Bastidas, por conspirar para pagar subornos a funcionários da PDVSA para garantir contratos de energia.

De 2009 a 2014, mais de 1 bilhão de dólares foram rastreados para o esquema, com 750 milhões de dólares para Rincon, um cidadão venezuelano que mora no Texas, de acordo com documentos judiciais.