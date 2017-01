Extrema direita da Europa espera ganhar fôlego com possível saída britânica da UE

VIENA (Reuters) - Encorajados pelo aumento do apoio do eleitorado e pelo iminente referendo sobre a permanência da Grã-Bretanha da União Europeia, os principais partidos de extrema direita da Europa prometeram nesta sexta-feira trabalhar para uma "Primavera Patriótica" com o objetivo de anular poderes da UE e deter um influxo de refugiados do Oriente Médio.