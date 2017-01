Em meio a mudanças no Ártico, secretário dos EUA vê possibilidade de catástrofe climática

A BORDO DO HDMS THETIS, Groenlândia (Reuters) - De pé ao lado da geleira Jakobshavn, na Groenlândia, o famoso bloco de gelo que afundou o navio Titanic há mais de um século, o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, viu evidências de outra catástrofe.

Informado por pesquisadores a bordo de um navio de patrulha da Marinha dinamarquesa, Kerry pareceu impressionado pela velocidade com a qual os mantos de gelo estão derretendo. Ele ficou pasmo pelo alertas mais sombrios que ouviu sobre o mesmo processo na Antártica.

“Essa viagem tem sido um significante alerta para mim, e considere que passei 25 anos engajado neste tema”, disse Kerry no convés do HDMS Thetis junto ao ministro de Relações Exteriores da Dinamarca, Kristian Jensen, durante uma viagem de dois dias encerrada na sexta-feira.

Kerry fez sua primeira visita para esta parte do Ártico a fim de testemunhar os efeitos das mudanças climáticas e pressionar pela necessidade de implementar o acordo traçado em Paris. Ele classificou as mudanças climáticas como “a arma de destruição em massa mais temível do mundo.”