Marinha da Indonésia atira em barco chinês; Pequim reporta um ferido

PEQUIM (Reuters) - Um navio da Marinha da Indonésia disparou contra um barco de pesca chinês na sexta-feira, ferindo uma pessoa, informou o Ministério das Relações Exteriores da China, o terceiro confronto entre os países relatado este ano próximo a um arquipélago da região, aumentando as tensões regionais no mar do Sul da China.

A Indonésia não faz parte da disputa regional mais ampla nas ações de recuperação da China no mar do Sul da China e das demandas de Pequim por faixas de vias marítimas importantes.

O navio de guerra da Indonésia danificou um barco de pesca chinês e deteve outro com sete pessoas a bordo, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, no site do ministério, neste domingo.