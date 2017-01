Japão entra em alerta para possível lançamento de míssil balístico da Coreia do Norte

TÓQUIO (Reuters) - O Exército do Japão entrou em alerta por conta de um possível lançamento de míssil balístico da Coreia do Norte, disse uma fonte do governo nesta terça-feira, e a mídia noticiou que sua Marinha e suas baterias antimísseis Patriot foram instruídas a abater qualquer projétil que seguisse para o território japonês.