Copersucar eleva vendas de etanol em 16,3% em 15/16 para 5 bi litros

A empresa informou ainda nesta terça-feira que a comercialização total de açúcar foi de 5,5 milhões de toneladas, ante um volume de 7,2 milhões de toneladas na safra passada, que incluía 1,6 milhão de toneladas de originação realizadas pela companhia antes da constituição da Alvean, a joint venture criada em parceria com a Cargill para atuar no trading global da commodity.

"A Alvean, em seu primeiro ano completo de operação, demonstrou sua força de atuação no mercado de açúcar e cumpriu sua vocação como líder na movimentação global, não só na originação --com crescente participação na compra do açúcar no Brasil e também nos demais mercados produtores...", disse a Copersucar em nota.