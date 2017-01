Coreia do Norte dispara míssil que pode ter falhado, dizem militares sul-coreanos

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou um míssil a partir de sua costa leste, pouco antes das 6h de quarta-feira (terça-feira à noite no horário de Brasília), mas parece ter falhado, disseram autoridades militares da Coreia do Sul.

Acredita-se que o míssil lançado era um Musudan de alcance intermediário, disse uma das autoridades, sob condição de anonimato, porque não foi formalmente autorizada a falar com a imprensa.

Os militares dos Estados Unidos detectaram um lançamento de míssil da Coreia do Norte, disse à Reuters o comandante da Marinha Dave Benham, porta-voz do Comando do Pacífico, sem fornecer mais detalhes.

O Japão colocou nesta terça-feira suas Forças Armadas em alerta para um possível lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte. A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou, citando uma fonte governamental não identificada, que o Norte foi visto movendo um míssil de alcance intermediário para sua costa leste.

A Coreia do Norte falhou em todas as quatro tentativas anteriores de lançar o Musudan, que, teoricamente, tem alcance para chegar a qualquer parte do Japão e do território norte-americano de Guam.