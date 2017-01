Preço de contratos no mercado livre de energia sobem com mudança no PLD para julho

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços de contratos no mercado livre de eletricidade subiram nesta semana impulsionados pela perspectiva de uma alta a partir de julho no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), utilizado no mercado de curto prazo de energia, afirmaram operadores à Reuters nesta quarta-feira.

O movimento foi impulsionado pela perspectiva de que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) altere no próximo mês parâmetros de cálculo do custo marginal de operação do sistema, que é a base do PLD, para levar em consideração uma menor produção das hidrelétricas de Sobradinho e Três Marias, com impacto da seca nos reservatórios.