ENTREVISTA-Controlador da Tractebel se diz otimista com país, foca energia eólica e solar

SÃO PAULO (Reuters) - A crise política e econômica tem impacto momentâneo para o setor de energia do Brasil, que ganhará atratividade para investimentos nos próximos anos, principalmente em um contexto em que o país deverá mudar seu foco para projetos menores e de novas tecnologias, como geração eólica e solar, em detrimento das mega hidrelétricas, disse o presidente da elétrica francesa Engie no país.

Controladora da Tractebel, maior geradora privada do Brasil, a Engie buscará apoiar sua expansão no país em usinas eólicas, solares e hidrelétricas de médio porte, mas aposta também no gás natural e em instalações elétricas de pequeno porte, como placas solares em telhados de residências, comércios e indústrias --modalidade conhecida como geração distribuída.