Argentina anuncia extensão de acordo automotivo com Brasil até 2020

BUENOS AIRES (Reuters) - O Ministério da Produção da Argentina anunciou a extensão de acordo automotivo com o Brasil até junho de 2020, com vista a uma integração produtiva e desenvolvimento equilibrado que permite o comércio bilateral livre.

Os governos da Argentina e do Brasil ampliaram o pacto de comércio automotivo bilateral após duras negociações, como fontes disseram à Reuters na sexta-feira.

"Estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo para os próximos anos que nos permita manter as condições para um desenvolvimento equilibrado que promova o investimento e emprego no nosso país", disse o ministro da Produção, Francisco Cabrera, em comunicado.

Segundo o Ministério, o acordo estabeleceu que a relação entre valor das importações e exportações entre as partes, sobre produtos administrados, leva em conta um coeficiente de desvio das exportações de não mais do que 1,5 no período de cinco anos.