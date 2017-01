Netanyahu diz que normalização de laços entre Israel e Turquia vai impulsionar economia

ANCARA/JERSUSALÉM (Reuters) - O acordo de normalização das relações entre Israel e Turquia irá fortalecer a economia israelense, disse o primeiro-ministro do Estado judeu, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira, e o presidente turco, Tayyip Erdogan, descreveu o acordo como um passo para aprimorar as condições humanitárias na Faixa de Gaza.

Os dois países, outrora aliados firmes, chegaram ao entendimento no domingo, depois de uma desavença de seis anos resultante de um episódio no qual 10 ativistas turcos pró-palestinos foram mortos por marinheiros israelenses quando tentavam chegar a Gaza de barco.

A rara reaproximação no Oriente Médio, atualmente dividido pela guerra civil da Síria, foi motivada em grande parte pelos temores crescentes com a ascensão do Estado Islâmico, no momento em que as duas nações procuram novas alianças em uma região polarizada.