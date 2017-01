Monsanto está em conversas com Bayer e outras empresas sobre opções alternativas

CHICAGO (Reuters) - A Monsanto afirmou nesta quarta-feira que está em negociação com a Bayer e outras companhias sobre opções estratégicas alternativas, um mês após a produtora de sementes norte-americana rejeitar uma oferta de 62 bilhões de dólares da empresa alemã.

As opções da Monsanto incluem junções com outras companhias e empresas no setor além da Bayer. Possíveis acordos podem envolver a Basf e desinvestimentos oriundos da fusão Dow/DuPont, segundo analistas.