Parceiros indianos da Petrobras lutam contra atraso de projeto em Sergipe

RIO DE JANEIRO/NOVA DÉLHI (Reuters) - A Petrobras alertou seus parceiros indianos em um grande projeto marítimo que não esperem produção de petróleo no local até 2022, de acordo com fontes, em um novo sinal de como os preços baixos da commodity, o escândalo de corrupção envolvendo a estatal e suas enormes dívidas estão prejudicando o setor de energia do Brasil.